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Турция

Турция готова продолжить переговоры по вступлению в ЕС 09.05.2017 19:11

Турция как страна, считающая себя частью Европы как в историческом и географическом, так и культурном плане, стремится продолжить на взаимной основе переговоры по вступлению в ЕС, говорится в послании премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, приуроченном ко Дню Европы.

Премьер отметил, что обеспечение единства ЕС в политической, экономической и военной сферах позволит Евросоюзу взять на себя большую ответственность в вопросах обеспечения мира.

«Но решение Великобритании о выходе из состава ЕС ускорило центробежные процессы в Евросоюзе и получило поддержку в ряде других стран Содружества, что вызывает серьезную обеспокоенность относительно будущего этой организации», - говорится далее в послании Йылдырыма. 

Анадолу

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