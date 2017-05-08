В рамках программы Евросоюза «Поддержка процессу нормализации отношений Армения-Турция» организация Anadolu Kultur осуществляет проект «Встреча городов» для установления и развития диалога между деятелями искусства и культуры Гюмри и Бурсы, а также мэриями двух городов.

Выставка и концерт под названием «Синий мяч» стали результатом взаимодействия армянского движения «Планета людей» и рок-группы «Джаг-Бамбир». Это первые мероприятия в рамках программы, осуществленной мэриями Гюмри и Нилюфер, фонда «Галери-25». Проект осуществляется не только в Бурсе, но и в Стамбуле, сообщает «Спутник Армения».

В культурном центре Konak в Бурсе зрители приветствовали группу «Джаг-Бамбир», а присутствовавший на концерте советник мэра Бурсы Сибер Озер уверил, что сотрудничество удачно стартовало и будет продолжено.





«Это второе совместное мероприятие Anadolu Kultur, мэрии района Нилюфер города Бурсы и префектуры Гюмри. У нас уже была одна выставка, и вот состоялся чудесный концерт группы «Джаг-Бамбир», а в будущем театр мэрии Нилюфер приедет в Гюмри с постановкой пьесы Акопа Пароняна «Восточный дантист». Надеюсь, это будет прецедентом для сотрудничества и станет традицией», - отметил Сибер Озер.





В рамках проекта было выставлено более 50 работ и три видео-арта 12 художников.



«Мы уже осуществили несколько проектов при участии армянских и турецких деятелей искусства. Подобные проекты помогают им представить свои работы. Искусство и культура - очень действенная и важная основа для того, чтобы понять друг друга и вступить в диалог, поскольку, когда они действуют сообща, представляют свои работы, то уже доверяют друг другу, и им становится легче говорить о разных проблемах. Искусство и культура меняют людей», - отметил руководитель Anadolu Kultur Осман Кавала.





Следует отметить, что между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году сразу после захвата армянами Кяльбаджарского района.

Вызывает сожаление тот факт, что подобное мероприятие, направленное на улучшение отношений между Турцией и Арменией, было проведено в преддверии годовщины оккупации армянскими вооруженными силами азербайджанского города Шуша.

А.А.