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Турция

СМИ: Турция построит стену на границе с Ираном 08.05.2017 19:59

Турция намерена возвести стену на границе с Ираном, сообщает Hurriyet Daily News.

По словам высокопоставленного чиновника, строительство стены вдоль турецко-иранской границы планируется в рамках мер против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

«У РПК есть лагеря в Иране вблизи турецкой границы. В этих лагерях насчитывается около 800–1000 террористов РПК. Они въезжают в Турцию, совершают нападения и уезжают», — заявил чиновник.

В целях безопасности стену планируется возвести вдоль 70-километровой границы вблизи Агры и восточной провинции Идыр. Также вдоль шоссе между восточной провинцией Тунджели и соседней провинцией Элазыг будет установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Ранее Турция построила стену вдоль сирийской границы, чтобы предотвратить проведение террористических атак со стороны РПК и ИГИЛ.

Gazeta.Ru

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