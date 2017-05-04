Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным передал ему фотографии российских военных вместе с курдскими бойцами в сирийском городе Африн.

«У нас есть эти снимки, и я передал их Путину», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из России, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Он сказал, что изучит фотографии, но отметил, что российские военные не могут быть к такому причастны», - добавил турецкий президент.

Данные фотоснимки появились в турецкой прессе накануне поездки Эрдогана в Сочи и были восприняты властями и общественностью с беспокойством.

Президент подчеркнул, что в контексте урегулирования в Сирии родилось новое понятие «зон деэскалации». «Речь идет о таких зонах в Идлибе и других регионах. Если они будут созданы, то проблема Сирии решится на 50 процентов», - считает Эрдоган.

Коснувшись вопроса о сохранении Россией ограничений на закупку турецких томатов, президент указал, что «в случае необходимости Турция найдет новые рынки сбыта, а решение РФ принято для защиты отечественного производителя».

Эльшан Рустамов, Г.Р.