По итогам встречи с представителями ЕС на полях саммита НАТО 24-25 мая будет объявлена дата расширенного саммита Турция-ЕС, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

По его словам, в рамках подготовки к расширенному саммиту в Турцию приедут эксперты из ЕС. «Если Брюссель хочет продолжить переговорный процесс, то следует скорректировать отношение к Турции. В ЕС осознали ошибку. Главы МИД европейских стран на неформальном саммите в Мальте интересовались тем, какие шаги следует предпринять, чтобы наладить отношения с Турцией»,- сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Турции.

В то же время министр отметил, что у Турции нет каких-либо проблем с ЕС.

«Почему ни с того ни с сего Турция должна враждовать с Европой или иметь какие-либо проблемы, связанные с европейскими ценностями, в которые верит. Ценности Европы – это и ценности Турции. Такие ценности, как демократия, права человека и свободы не монополизированы одной страной. Единственная проблема заключается в отношении ЕС к Турции»,- отметил Чавушоглу.

Анадолу