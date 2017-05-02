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Турция

Восстановивший членство в правящей партии Турции Эрдоган будет выдвинут на пост ее главы 02.05.2017 15:47

Кандидатура президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет выдвинута на пост председателя правящей в стране Партии справедливости и развития (АКР).

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым, занимающий в настоящее время пост главы партии.

«Мы выступим с предложением выдвинуть президента на пост лидера нашей партии», — заявил Б.Йылдырым, выступая на собрании парламентской фракции партии.

Ранее сегодня Р.Эрдоган восстановил свое членство в АКР. Он может вернуться на пост ее председателя на внеочередном партийном конгрессе 21 мая.

Турецкий лидер принял решение вернуться в правящую АКР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума. Р.Эрдоган является основателем АКР, но в 2014 году вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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