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Турция

В Турции задержаны шесть подозреваемых в подготовке терактов в День труда 30.04.2017 22:24

Полиция Турции задержала шесть человек по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" и подготовке терактов на территории страны, сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, подозреваемые, предположительно, готовили террористический акт во время празднований, посвященных Международному дню труда.

Как сообщается, полиция также изъяла у задержанных множество улик, указывающих на связи с ИГИЛ. Обыски проводились одновременно в нескольких местах.

Двое из подозреваемых были выходцами из Сирии. Сейчас все задержанные находятся в антитеррористическом отделе полиции для проведения следственных мероприятий.

РИА Новости

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