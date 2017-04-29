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Турция

Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на немецкого комика 29.04.2017 00:28

Президент Турции Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру Анкары на немецкого комика Яна Бемермана, который прочитал о нем сатирическое стихотворение в эфире немецкого общественного телеканала ZDF, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Адвокат президента Турции Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары 15-страничную жалобу на Бемермана. В жалобе говорится, что в эфире программы, которая вышла в эфир 31 марта 2016 года, Бемерман прочитал стихотворение про президента Турции, в котором содержались грубые намеки и обвинения в адрес Эрдогана.

В жалобе президента Турции подчеркивается важность уважения достоинства каждого человека. Кроме того, отмечается, что позиция комика не имеет ничего общего с понятием свободы слова.

Немецкий сатирик и телеведущий Бемерман в эфире сатирической передачи Neo Magazin Royalе телеканала ZDF прочитал стихотворение про Эрдогана, в котором президенту Турции приписываются сексуальные извращения, преступления против национальных меньшинств и оппозиции. В ответ правительство Турции направило в Берлин вербальную ноту с требованием начать уголовное преследование телеведущего, который, как отмечалось, оскорбил Эрдогана. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство санкционирует расследование против Бемермана.

В начале октября прокуратура немецкого города Майнца закрыла уголовное дело против Бемермана, начатое после санкции немецкого правительства. Ведомство сообщило, что "преступные действия не были доказаны с необходимой достоверностью". Адвокат Эрдогана пытался оспорить это решение в генпрокуратуре Кобленца, однако жалоба была признана необоснованной.

В Гамбурге в мае уже был вынесен временный судебный запрет на распространение Бемерманом частей скандального стихотворения, так как, по мнению суда, они содержали элементы оскорбления и клеветы. В случае нарушения этого запрета телеведущему грозит штраф в размере до 250 тысяч евро или административное задержание на срок до шести месяцев.

РИА Новости

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