Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии "Википедия", сообщает газета Hurriyet в субботу со ссылкой на решение Совета по информационным технологиям и связи.

"В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля", — цитирует газета заявление Совета.

О причинах этого решения не сообщается.

В Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере". Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

РИА Новости