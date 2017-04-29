USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
Турция

Йылдырым не считает, что Турция стала более авторитарной после референдума 29.04.2017 04:29

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что не согласен с утверждением, что Турция становится более авторитарным государством после прошедшего референдума.

"Я не могу согласиться ни с одним из этих утверждений, потому что проголосовали более 50 миллионов людей, они пришли на избирательные участки и сделали свой выбор", — заявил Йылдырым в интервью телеканалу BBC, отвечая на вопрос ведущей о том, как относится к утверждению, что Турция стала авторитарным государством после референдума.

По словам турецкого премьера, если бы Турция действительно была авторитарным государством, тогда за проведение конституционной реформы проголосовало бы гораздо большее число граждан.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников президента страны Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. По окончательным данным высшего избирательного совета Турции (ВИС), в поддержку перехода на президентскую систему высказались 51,41% избирателей, "против" — 48,59%.

РИА Новости

144количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕОАндрей Губин признался, что боится своего отражения в зеркале – ВИДЕОБритни Спирс отдыхает на Малибу с молодым бойфрендом-мусульманином – ФОТО – ВИДЕОИзвестный американский актер покончил с собой – ФОТО – ВИДЕОЭффект «голых» фото? Рэпер 50 Cent осыпает комплиментами Викторию Боню – ФОТО47-летняя Джей Ло в «голых» платьях произвела фурор на Billboard Latin Music Awards – ФОТОИранский двойник Месси стал звездой интернета – ФОТОМиллион долларов на роды: Джордж и Амаль Клуни арендовали целое больничное крылоОпубликованы доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании - ФОТОБезрассудство и отвага: двое подростков повисли на крыше высотки в Баку – ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

29 апреля05:00 Трамп заявил, что запуск северокорейской ракеты был неудачным04:29 Йылдырым не считает, что Турция стала более авторитарной после референдума04:00 Путин и Порошенко обсудили Донбасс по телефону в начале апреля03:30 В результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек02:59 Северная Корея провела испытание баллистической ракеты02:28 Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,201:57 Агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины01:26 В Каспийском море произошло землетрясение00:58 Трамп: в случае запрета на ношение оружия оно останется только у бандитов00:28 Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на немецкого комика28 апреля23:59 В ходе спецоперации США в Афганистане убиты 35 боевиков ИГИЛ23:30 Трамп заявил, что число нелегалов на юге США сократилось на 73%23:02 В Хельсинки состоялась конференция на тему «Мультикультурализм и межрелигиозная толерантность: Опыт Азербайджана и его значение для Европы»22:41 В Пакистане сдался талиб, признавшийся в покушении на Малалу Юсуфзай22:19 Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене