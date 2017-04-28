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Турция

В Евросоюзе признают итоги референдума в Турции - Могерини 28.04.2017 21:56

Евросоюз признает результаты референдума в Турции и заинтересован в стабильности страны, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после дискуссии по Турции на неформальном заседании глав МИД стран-членов ЕС, а также стран-кандидатов.

"Во-первых, мы уважаем и признаем суверенное право любой страны, включая Турцию, определять ее систему правления, как Турция сделала в ходе референдума по изменениям в конституцию. Мы уважаем результаты референдума, хотя и признаем, что подаются или планируются подачи апелляции", — заявила Могерини журналистам.

При этом, по ее словам, ЕС "ожидает, что изменения в конституцию будут вноситься, прежде всего, на основании рекомендаций Венецианской комиссии (Совета Европы) и наблюдений БДИПЧ ОБСЕ, особенно когда будет выпущен окончательный доклад о наблюдениях за референдумом".

"ЕС ясно заинтересован в стабильной, безопасной, экономически успешной и демократической Турции, которая является значимым партнером и значимым игроком по ряду вопросов. Мы не намерены и никогда не соберемся делать что-либо, что нанесет ущерб Турции или турецкому народу", — сказала глава дипломатии ЕС.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников президента Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. Они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.

РИА Новости

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