Администрация губернатора и Департамент полиции Антальи ввели запрет на употребление алкоголя в ряде общественных мест.

Как сообщает Sözçü, запрещается распивание спиртных напитков в транспортных средствах, парках, местах для парковки, на улицах, площадях, в местах исторического и культурного значения и т.д.

Целесообразность данной меры объясняется необходимостью обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения преступности.

Лица, нарушившие запрет, будут привлечены к административной ответственности и должны будут выплатить штраф в размере 100 лир.

Ф.Багирова