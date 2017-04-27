Турция решительно осуждает решение Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Чехии от 25 апреля 2017 года по событиям 1915 года в Османском государстве, говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении подчеркивается, что Анкара решительно осуждает и не приемлет решения Палаты депутатов Чешской Республики, сообщает Anadolu.

В документе также выражается озабоченность в связи с необоснованными суждениями, имевшими место в письме президента Чехии Милоша Земана в адрес армянской общины страны.

«Президент Земан, с одной стороны, заявляет о неприемлемости использования исторических событий в политических целях, а с другой - сам же себя опровергает, выступая с политической оценкой событий 1915 года», - говорится в заявлении.

О позиции Турции по политическим высказываниям, идущим вразрез с историческими реалиями и нормами права, проинформирован и посол Чехии в Анкаре.

Ф.Багирова