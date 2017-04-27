При входе из Черного моря в пролив Босфор столкнулись российский военный корабль и сухогруз.

В ответ на сигнал SOS на место происшествия были направлены катера береговой охраны и буксиры, сообщает Anadolu.

Сообщается, что спасено большинство членов экипажа.

По информации службы береговой охраны Турции, 81-метровое исследовательское судно «Лиман» получило пробоину после столкновения с кораблем «Youzarsıf H» под флагом Того.

В район инцидента были направлены три буксира и спасательные катера KIYI EMNİYETİ-3, KIYI EMNİYETİ-8 и KIYI EMNİYETİ-6.

63 из 78 членов экипажа российского суда были спасены усилиями береговой охраны Турции, 15 – членами экипажа сухогруза Youzarsıf H. Состояние членов экипажа российского судна удовлетворительное.

По последним данным, российский корабль, столкнувшийся с сухогрузом, затонул.

Сегодня же состоялся телефонный разговор премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Согласно источникам в администрации премьера Турции, глава турецкого правительства выразил сожаление Д.Медведеву в связи со столкновением российского военного корабля и сухогруза при входе из Черного моря в пролив Босфор.

Ф.Багирова