Власти Турции имеют право на преследование подозреваемых в участии в попытке госпереворота, но процесс должен проходить при соблюдении норм законности.

Как передает Интерфакс, об этом заявил в четверг генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Турция имеет право защищать себя и преследовать тех, кто стоял за попыткой госпереворота, но это должно происходить на основе полного уважения верховенства права», - сказал Столтенберг по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза в столице Мальты Валлетте.

Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что правоохранительные органы Турции в ночь на среду задержали 1009 человек, подозреваемых в связях с оппозиционным турецким мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом.

По его данным, эта операция – одна из самых масштабных в Турции за последнее время. Она проводилась на территории всех турецких провинций, в ней принимали участие около 8,5 тыс. полицейских.

В ночь на четверг турецкий телеканал CNN Turk сообщил об отстранении от службы 9103 сотрудников из-за их предполагаемых связей с Гюленом.

1news.az