Исследовательское судно Черноморского флота России "Лиман" получило пробоину после столкновения с другим кораблем в 40 километрах от Босфора. Экипаж не пострадал, сообщает Минобороны России.

ЧП произошло в четверг около полудня. "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого сейчас устанавливается, и повредил правый борт ниже ватерлинии. "Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна", — говорится в релизе военного ведомства.

На место аварии направлены корабли Черноморского флота из состава дежурных сил, а также спасательная команда на самолете Ан-26.

РИА Новости