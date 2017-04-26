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Турция

Эрдоган: Путин сказал мне, что он не адвокат Асада 26.04.2017 10:17

«Мы всегда настаивали на том, что Асад должен уйти, а у нас постоянно спрашивали: «Кто же тогда будет руководить Сирией - ИГИЛ? А кто вам сказал, что это должен быть ИГИЛ? Разве не Турция вносит самый большой вклад в борьбу с этой террористической организацией?», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью Рейтер глава Турции отметил, что до сих пор турецкие силовики уничтожили тысячи террористов ИГИЛ.

«Почему? Потому что они прикрываются завесой Ислама, но на самом деле не вправе выступать от имени нашей священной религии. Ислам и ИГИЛ – это два абсолютно разных понятия, между ними нет, и не может быть ничего общего. Мусульмане должны понять это раз и навсегда. Те, кто безжалостно убивают ни в чем неповинных, беззащитных людей – преступники, и мусульмане они или нет, не имеет никакого значения», - сказал Эрдоган.

Турецкий президент напомнил, что неоднократно обсуждал вопросы борьбы  с ИГИЛ с мировыми лидерами, в том числе, Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, и в свое время, с Бараком Обамой.

«Путин сказал мне, что он не адвокат Асада. Я предлагаю: давайте предпримем такие меры, чтобы сирийский народ смог сам решить свою судьбу. Разве это не будет демократично? Потому что пока Асад у власти, ни о каком решении сирийского кризиса не может быть и речи. А мы, со своей стороны все вместе возьмем на себя обеспечение безопасности [выборов]. Захотят сирийцы многопартийную систему – пожалуйста! Пусть будет хоть 20, хоть 30 партий. А руководителем мы признаем того, кого выберет сирийский народ, - заявил Эрдоган. – Нам говорят: а ИГИЛ? Но разве деяния Асада чем-то лучше того, что творит ИГИЛ?»

Ф.Багирова

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