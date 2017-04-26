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Турция

Турция не допустит создания базы РКК в Синджаре - Министр национальной обороны 26.04.2017 16:20

Министр национальной обороны Турции Фикри Ишик прокомментировал операцию ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака, а также в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии.

Операция в районах Синджар и Карачок проведена против террористической организации. Все должны знать, что Турция не приемлет создания террористической организацией РКК и ее ответвлениями новой базы в Синджаре, отметил Ишик, сообщает Anadolu.

Мы хотим видеть поддержку со стороны международного сообщества и придаем особое значение сотрудничеству с союзниками в этом вопросе, отметил он.

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РКК в районе горы Синджар на севере Ирака, а также в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии. Операция была проведена в 02:00 по местному времени 26 апреля.

«Согласно информации, полученной из различных источников, в результате операции на севере Ирака уничтожены 40 террористов, еще около 30 – в Сирии. Также уничтожены убежища террористов и склады с оружием», - сообщил Генштаб ВС Турции.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.  США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. 

Ф.Багирова

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