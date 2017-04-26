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Турция

Омер Челик: Анкара обеспокоена ошибочной позицией США 26.04.2017 16:08

Турция как страна-участница НАТО нанесла удары по лагерю террористов на горе Карачок на северо-востоке Сирии, который представлял угрозу для национальной безопасности страны, заявил министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик.

По его словам, эту базу боевиков ранее посещали представители командования другой страны-участницы НАТО – США, а также террористы, сообщает Anadolu.

«Последовавшее за операцией заявление американской стороны о некой обеспокоенности демонстрирует ошибочность подходов к процессам. В действительности обеспокоенность должна вызывать именно подобная реакция на действия Анкары», - подчеркнул Челик.

Ранее в Госдепе выразили глубокую обеспокоенность в связи с операцией ВВС Турции в Сирии и Ираке, результатом которой стало уничтожение до 70 террористов.

В США констатировали наличие проблем в координации действий с Турцией по вопросу проведения антитеррористических операций. 

Ф.Багирова

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