Турция как страна-участница НАТО нанесла удары по лагерю террористов на горе Карачок на северо-востоке Сирии, который представлял угрозу для национальной безопасности страны, заявил министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик.

По его словам, эту базу боевиков ранее посещали представители командования другой страны-участницы НАТО – США, а также террористы, сообщает Anadolu.

«Последовавшее за операцией заявление американской стороны о некой обеспокоенности демонстрирует ошибочность подходов к процессам. В действительности обеспокоенность должна вызывать именно подобная реакция на действия Анкары», - подчеркнул Челик.

Ранее в Госдепе выразили глубокую обеспокоенность в связи с операцией ВВС Турции в Сирии и Ираке, результатом которой стало уничтожение до 70 террористов.

В США констатировали наличие проблем в координации действий с Турцией по вопросу проведения антитеррористических операций.

Ф.Багирова