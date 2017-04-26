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Турция

Эрдоган: сирийской конфликт не может быть разрешен, пока Асад у власти 26.04.2017 02:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что пока президент Сирии Башар Асад остается во главе страны, разрешения сирийского конфликта быть не может.

"Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение", — заявил Эрдоган. По его словам, "до тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения".

Кроме того Эрдоган отметил, что сейчас "(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии". По его словам, "мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение".

"Асад убил сотни тысяч человек и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули бежали из своих родных стран", — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" без разрешения властей страны.

РИА Новости

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