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Турция

Эрдоган заявил, что Турция может пересмотреть позицию по членству в ЕС 26.04.2017 01:23

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если страна будет вынуждена еще дольше ожидать решения по этому вопросу, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов.

"Если они не действуют честно, то мы вынуждены искать выход. Почему мы должны еще ждать?? Речь идет о 54 годах. Великобритания спросила своих людей и они проголосовали за Brexit … Они движутся к новому будущему, тоже самое было сделано Норвегией … такое же можно применить и к Турции", — заявил Эрдоган. Он добавил, что готов вынести вопрос о вступлении страны в ЕС на референдум.

"Одна или две страны не могут поддерживать жизнь ЕС. Вам нужна такая страна, как Турция, иная страна, символизирующая иную веру, это сделало бы их очень сильными. Страны-члены ЕС, однако, похоже, не осознают этого. Им очень сложно принять мусульманскую страну такую, как Турция", — добавил Эрдоган.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.

Он также раскритиковал принятое во вторник решение ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) в отношении Турции, назвав его "целиком политическим". Эрдоган добавил, что Турция не принимает этого решения.

Ранее во вторник ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы, "чтобы обеспечить рассмотрение глубокой озабоченности в отношении уважения прав человека, демократии и верховенства права".

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.

На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.

РИА Новости

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