USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Турция

Турецкие ВВС уничтожили объекты террористов в Сирии и Ираке 25.04.2017 11:31

В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов РКК, сообщает Генштаб ВС Турции.

Операция началась в 02:00 по местному времени 25 апреля.

«Террористы сирийской и иракской ячеек РКК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки», - цитирует Генштаб Anadolu.

Террористы, проникшие в Турцию по этим маршрутам, участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. Боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами, отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что подразделения ВС Турции продолжают решительную борьбу с террористическими организациями.

Напомним, что США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK. 

Ф.Багирова

89количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазМатч «Реал» - «Барселона» в мемах – ФОТОЭкс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТОЭльнур Гусейнов презентовал в Сети новое видео – ВИДЕОФутболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбыВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОЗлатан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для Турции

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля11:41 Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи»11:31 Турецкие ВВС уничтожили объекты террористов в Сирии и Ираке11:26 В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом11:18 В Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕО11:07 Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась – Зияфет Аскеров11:02 Проведена демонстрация вооружения и техники, которые будут использованы на азербайджано-турецких учениях - ФОТО10:52 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО10:45 Севиндж Фаталиева выступила на слушаниях в ПАСЕ: Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка10:34 Мубариз Ахмедоглу: Три варианта последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования10:25 Официальный курс маната ко всем валютам на 25 апреля10:18 Роман Григорчук: «Для чемпионства ты должен больше побеждать»09:59 В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТО09:55 Стартовал проект «Передвижной кабинет по избавлению от табакозависимости» - ФОТО09:49 Кадыров открыл фестиваль шашлыка в Чечне – ФОТО09:40 Подразделения армянских вооруженных сил за сутки нарушили режим прекращения огня 115 раз