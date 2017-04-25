В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов РКК, сообщает Генштаб ВС Турции.

Операция началась в 02:00 по местному времени 25 апреля.

«Террористы сирийской и иракской ячеек РКК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки», - цитирует Генштаб Anadolu.

Террористы, проникшие в Турцию по этим маршрутам, участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. Боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами, отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что подразделения ВС Турции продолжают решительную борьбу с террористическими организациями.

Напомним, что США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

Ф.Багирова