В результате операции, проведенной ВВС Турции в районе горы Синджар на севере Ирака и в районе горы Карачок на северо-востоке Сирии, уничтожены объекты террористов РКК, сообщает Генштаб ВС Турции.
Операция началась в 02:00 по местному времени 25 апреля.
«Террористы сирийской и иракской ячеек РКК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию боевиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки», - цитирует Генштаб Anadolu.
Террористы, проникшие в Турцию по этим маршрутам, участвовали в нападениях на пограничные посты, организации теракта в Диярбакыре. Боевики использовали оружие и боеприпасы, доставленные этими же маршрутами, отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что подразделения ВС Турции продолжают решительную борьбу с террористическими организациями.
Напомним, что США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
Ф.Багирова