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Турция

Эрдоган заявил, что предупредил Россию и США об операции против курдов 25.04.2017 23:34

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке.

По его словам, операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы. Глава турецкого государства добавил, что не позволит, чтобы Синджар стал базой для боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой (глава курдской автономии Ирака Масуд — ред.) Барзани был проинформирован", — подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что сожалеет о гибели нескольких участников курдских отрядов пешмерга. По его словам, Анкара не проводит операцию против этих отрядов.

Ранее госдеп раскритиковал авиаудары Турции по позициям курдов, заявив, что Анкара не должна вести борьбу с РПК  "за счет нашей общей борьбы с террористами".

Во вторник Турция нанесла удары по позициям курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В результате погибли около 70 человек. Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон за поставки оружия сирийским курдам, которых США считают своими союзниками в борьбе с ИГИЛ.

РИА Новости

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