МИД Турции считает политизированным решение ПАСЕ вернуть страну под мониторинг.

Как говорится в заявлении турецкого МИД, Анкара решительно осуждает это несправедливое решение, сообщает Anadolu.

Ранее стало известно, что ПАСЕ решила вернуть Турцию под политический мониторинг, - большинство депутатов ассамблеи проголосовали за принятие соответствующей резолюции.

Доклад «Функционирование демократических институтов в Турции» с приложенной к ней резолюцией, подготовленный докладчиками ПАСЕ по Турции Марианной Микко и Ингеборгой Годскесен, был рассмотрен на весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против – 45 человек, воздержались – 12 человек.

Ф.Багирова