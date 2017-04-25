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Турция

Турция считает основанными на дезинформации слова Трампа о геноциде армян 25.04.2017 03:19

МИД Турции назвал основанным на дезинформации заявление президента США Дональда Трампа по поводу Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года.

Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В понедельник Трамп сделал заявление в связи с Днем памяти жертв геноцида армян, в котором отметил, что США приветствуют усилия Турции и Армении в признании "болезненной истории".

"Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате геноцида армян, одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей!" — говорится в заявлении Трампа.

"Мы считаем, что дезинформация и ложные определения, содержащиеся в письменном заявлении президента США Трампа в отношении событий 1915 года, являются следствием "загрязнения" информации, создаваемого в течение многих лет армянскими кругами в США с помощью методов пропаганды. Мы ожидаем, что новая администрация США не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти, и примет подход, который будет учитывать страдания всех сторон", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции напомнил, что в память об армянах, погибших во время Первой Мировой войны, в понедельник в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви прошла церемония, а президент Турции Тайип Эрдоган направил послание наместнику Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви в связи с годовщиной трагических событий 1915 года, где отражена позиция Анкары по этому вопросу.

РИА Новости

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