Известно, что римский император Диоклетиан - первый властитель, ограничивший срок императорского правления двадцатью годами и единственным человеком, последовавшим этому уставу - удалившись от дел, уединился в своем поместье в Салоне. На попытку царедворцев убедить его возвратиться к власти бывший император ответил: «Если бы вы видели, какую мне удалось вырастить капусту, то вы бы не стали делать мне подобных предложений!»

Кто знает, может именно этот пример из истории Древнего Рима и вдохновил звезду турецкого подиума променять мир высокой моды на жизнь простой деревенской женщины.

Билун Дохмен, некогда покорявшая подиумы Турции, Европы и США, в одночасье бросила бесчисленные модные показы и переехала жить в одной из селений турецкого Бодрума, сообщает Haberler.

Создав там небольшую ферму, сейчас бывшая топ-модель просыпается спозаранку, чтобы накормить кур и цыплят, а потом выпасать овец и коз.

Когда-то Билун гордо вышагивала по подиумам США, Италии, Германии, Франции, Великобритании в нарядах от ведущих дизайнеров.

Сегодня на ней национальные узорные шальвары и повязанная по-крестьянски косынка, но она с не меньшей гордостью рассказывает о своей жизни в далеком селе.

«Манекенщицей я была без малого 20 лет. Последнее мое дефиле прошло в Стамбуле, а сейчас я на пенсии, - смеется Билун. – Видите, какие у меня козы, собаки, куры, другая живность. Я создала здесь для себя тайный уголок, я очень счастлива и никуда отсюда не уеду».

Она говорит, что очень любит сельскую жизнь: «Здесь у меня все свое: я выращиваю помидоры, перец, готовлю домашний йогурт. Люксовые наряды, украшения – все это меня давно уже не интересует. Здесь у меня простая, здоровая жизнь, и это чудесно».

Ф.Багирова



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