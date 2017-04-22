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Турция

В Турции автомобильное колесо влетело в аптеку - ВИДЕО 22.04.2017 15:52

В турецкой провинции Адана колесо вылетело из-под автомобиля и влетело в аптеку. В результате инцидента пострадали два человека, сообщает издание UPI.

Происшествие попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как из-под автомобиля вылетает заднее колесо, которое спустя несколько десятков метров влетает в аптеку через открытую дверь, где в тот момент проходила деловая встреча.

"Мы были шокированы. Это первый подобный случай за мою тридцатипятилетнюю карьеру", — заявил хозяин заведения.

"Мужчины не получили серьезных повреждений, им на месте была оказана необходимая помощь", — добавил он.

Сообщается, что пострадавшие и владелец аптеки не намерены подавать в суд в связи с инцидентом.

РИА Новости

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