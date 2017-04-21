Благодаря успешной деятельности на протяжении последних 14 лет Турция становится экспортером саженцев деревьев, сообщает Министерство лесного хозяйства и водных ресурсов Турции.

Экспортируя саженцы деревьев в Азербайджан, Турция сделала первый шаг по выходу на международный рынок, цитирует министра лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейселя Эроглу Anadolu.

«До конца года Турция планирует экспортировать еще 500 саженцев деревьев», - сказал Эроглу.

Турция экспортирует в Азербайджан 300 саженцев лиственницы высотой три метра, которые выращены в провинции Кастамону.

Лиственница относится к хвойным породам дерева. За счет своих свойств, имеет широкое использование в строительстве домов, а применение цельных массивов позволяет изготовлять отделочные материалы для внутреннего и наружного использования. Дерево применяют также для изготовления качественной, долговечной мебели. Обладающее высокими техническими характеристиками, оно нашло свое применение не только в строительстве. Смолы, обладающие антибактериальными свойствами, используются при изготовлении аптечных препаратов.

Ф.Багирова