23 апреля в Анкаре пройдет традиционный, 39-й по счету, Международный детский фестиваль TRT.

Вчера с детьми, приехавшими в Турцию из 26-ти стран мира, встретились президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Открыл торжественное мероприятие азербайджанский танцевальный коллектив «Карабах», представив гостям зажигательный национальный танец, сообщает İhlas.

Затем Фатма Садыгова прочитала стихотворение выдающегося азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде «Azərbaycan-Türkiyə», чем очень растрогала турецкого премьера.

«Bir ananın iki oğlu

Bir ağacın iki qolu

O da ulu, bu da ulu

Azərbaycan-Türkiyə».

«Мы хотим дружбы, единства, хотим мира во всем мире, чтобы никогда не было войн. Мы хотим, чтобы лица детей всегда светились счастьем», - эти слова юной азербайджанки вызвали в зале шквал аплодисментов.

23 апреля в Турции повсеместно отмечается государственный праздник – День национального суверенитета и детей, в повседневной речи - просто Праздник детей (Çocuk Bayramı).

Ф.Багирова

Фото: Anadolu, TRT Haber