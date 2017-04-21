USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Турция

Азербайджанская девочка заставила расчувствоваться турецкого премьера – ФОТО – ВИДЕО 21.04.2017 15:43

23 апреля в Анкаре пройдет традиционный, 39-й по счету, Международный детский фестиваль TRT.

Вчера с детьми, приехавшими в Турцию из 26-ти стран мира, встретились президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Открыл торжественное мероприятие азербайджанский танцевальный коллектив «Карабах», представив гостям зажигательный национальный танец, сообщает İhlas.

Затем Фатма Садыгова прочитала стихотворение выдающегося азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде «Azərbaycan-Türkiyə», чем очень растрогала турецкого премьера.

«Bir ananın iki oğlu

Bir ağacın iki qolu

O da ulu, bu da ulu

Azərbaycan-Türkiyə».

«Мы хотим дружбы, единства, хотим мира во всем мире, чтобы никогда не было войн. Мы хотим, чтобы лица детей всегда светились счастьем», - эти слова юной азербайджанки вызвали в зале шквал аплодисментов.

23 апреля в Турции повсеместно отмечается государственный праздник – День национального суверенитета и детей, в повседневной речи - просто Праздник детей (Çocuk Bayramı).

Ф.Багирова

Фото: Anadolu, TRT Haber

1467количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТОЖерар Пике потроллил Криштиану РоналдуКирсан Илюмжинов: «Штаб-квартира ФИДЕ в Баку? Отличное предложение!»Сергей Карякин: «Я еще не видел азербайджанца, который поддерживал Карлсена» - ФОТО - ВИДЕОБросившегося на рельсы в Бакметрополитене наркомана ввели в искусственный сонПутин и Эрдоган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии TimeНазвано время открытия новой станции метро в Баку - КАРТАПлатье невесты из Индонезии побило рекорд в «Инстаграме» по числу лайков - ФОТОСегодня вечером будет частично ограничено движение на трех оживленных дорогах БакуКарабах стал «предвыборной фишкой» во французской президентской гонке

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 апреля16:57 Роман Бабаян об армянских террористах, убивавших турок: «Они были народными мстителями» – ВИДЕО - ФОТО16:52 «Тасадуф» ( Случайность) - новая персональная выставка заслуженного художника Инны Костиной - ФОТО16:45 Внук основателя Армянского драматического театра: Все здравомыслящие армяне устали от войны – ВИДЕО16:40 Азербайджанская Asan İmza в списке номинантов престижной премии Global mobileGov Awards16:37 Один весенний день: актриса и телеведущая Кямаля Пириева в объективе фотографа Бахруза Ализаде - ФОТО16:34 Дети Асада занялись изучением русского языка16:26 Неизвестные в Германии осквернили мечеть16:22 С банковских карт Владимира Соловьева похитили 600 тыс.16:19 Компания PAŞA Sığorta представила проект «Таинственный Баку» - ФОТО16:08 Названо время открытия новой станции метро в Баку - КАРТА16:03 Министр налогов провел в Саатлинском районе прием граждан - ФОТО16:01 Таркан выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ВИДЕО15:43 Азербайджанская девочка заставила расчувствоваться турецкого премьера – ФОТО – ВИДЕО15:32 Завершено строительство продолжения улицы Физули – ФОТО15:27 Состоялся автопробег Quattro Баку-Шамаха-Баку – ФОТО – ВИДЕО