Он вяжет прекрасные радужные розы, а потом выходит продавать их на улицах. Вроде ничего необычного, если бы этот замечательный умелец не был бы… незрячим.

Глаза не видят, а руки делают – 35-летнего Эльчина Аббасова нередко можно встретить на скамейке в сквере, или возле станций метро, где он, удобно устроившись, вяжет красивые цветы.

Как пишет TRT Haber, Эльчин потерял зрение еще в детстве, - мальчику тогда было всего 6 лет.

Любознательному ребенку было тоскливо и скучно сидеть без дела, и он попросил своих сестер научить его вязанию.

Очень скоро смышленый мальчуган освоил азы мастерства, и стал вязать не хуже сестер.

С годами увлечение переросло в собственное дело, и теперь Эльчин зарабатывает на жизнь, продавая свои творения.

Помощи у родных он просит только при выборе цвета ниток. «Меня беспокоит не слепота, я боюсь одиночества. Раньше я стыдился людей, а сейчас, не задумываясь, выхожу на улицы», - рассказывает молодой человек Anadolu.

«Я бы посоветовал людям с ограниченными возможностями не сторониться общества. Главное - не потерять веру в жизнь и найти свое предназначение», - говорит Эльчин.

Каждый день он собственным примером доказывает, что ограниченные физические возможности не должны мешать человеку мечтать, творить и дарить другим радость.

И тогда уже не важно, что в глазах тьма, главное, чтобы в душе были свет и тепло.

Ф.Багирова