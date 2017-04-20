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Турция

Когда в душе цветут цветы. В Турции написали о незрячем рукодельце из Азербайджана - ФОТО 20.04.2017 10:49

Он вяжет прекрасные радужные розы, а потом выходит продавать их на улицах. Вроде ничего необычного, если бы этот замечательный умелец не был бы… незрячим.

Глаза не видят, а руки делают – 35-летнего Эльчина Аббасова нередко можно встретить на скамейке в сквере, или возле станций метро, где он, удобно устроившись, вяжет красивые цветы.

Как пишет TRT Haber, Эльчин потерял зрение еще в детстве, - мальчику тогда было всего 6 лет.

Любознательному ребенку было тоскливо и скучно сидеть без дела, и он попросил своих сестер научить его вязанию.

Очень скоро смышленый мальчуган освоил азы мастерства, и стал вязать не хуже сестер.

С годами увлечение переросло в собственное дело, и теперь Эльчин зарабатывает на жизнь, продавая свои творения.

Помощи у родных он просит только при выборе цвета ниток.  «Меня беспокоит не слепота, я боюсь одиночества. Раньше я стыдился людей, а сейчас, не задумываясь, выхожу на улицы», - рассказывает молодой человек Anadolu.

«Я бы посоветовал людям с ограниченными возможностями не сторониться общества. Главное - не потерять веру в жизнь и найти свое предназначение», - говорит Эльчин.

Каждый день он собственным примером доказывает, что ограниченные физические возможности не должны мешать человеку мечтать, творить и дарить другим радость.

И тогда уже не важно, что в глазах тьма, главное, чтобы в душе были свет и тепло.

Ф.Багирова

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