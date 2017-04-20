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Турция

Эрдоган: Обама обманул Турцию 20.04.2017 10:40

К сожалению, Обама обманул Турцию в вопросе противодействия террористическим организациям PYD и YPG, надеюсь, новая администрация США не повторит этих ошибок, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

«В ходе личной встречи с Трампом я обсужу детали этого вопроса, предоставлю документы. Между США и Турцией действуют договоренность о борьбе с PKK. Это же соглашение действовало в период президентства Барака Обамы», – цитирует Эрдогана Anadolu.

По его словам, он довел до Дональда Трампа мысль о том, что настало время покончить с PKK и ее сирийскими ответвлениями PYD и YPG. Глава Турецкого государства выразил обеспокоенность контактами Вашингтона с сирийскими ответвлениями PKK, заметив, что задействование отрядов PYD и YPG в операции по освобождению сирийского города Ракка стало бы серьезной ошибкой.

«Нельзя использовать одну террористическую организации для борьбы с другой. ИГИЛ – террористическая организация, но и PYD с YPG тоже террористы, которые в числе прочих являются угрозой для национальной безопасности Турции», - сказал Эрдоган, заметив, что, Турция и США – стратегические партнеры и союзники по НАТО, которые должны лишь укреплять взаимодействие.

Президент выразил уверенность, что Турция, США и партнеры по Международной коалиции и ряд стран Персидского залива в силах решить проблему ИГИЛ.

Глава государства заметил, что обсуждал тему борьбы с ИГИЛ также с президентом России: «Позиция господина Путина по этим вопросам не была негативной. Он отметил, что совместные шаги в Сирии могут быть предприняты на основе обсуждений. В данной связи в Анталье прошла встреча глав генштабов трех стран. Путин также выразил надежду на продолжение сотрудничества Турции с США».

Назвав применение химического оружия в Сирии «преступлением против человечности», Эрдоган подчеркнул, что негативная реакция мирового сообщества должна иметь место не только в связи с применением запрещенных видов оружия.

«Если в Сирии в результате применения химических веществ погибли 1500, 2000 или 3000 человек, то обычным оружием убиты сотни тысяч. Не имеет значения, какое оружие, ведь итог один - погибают люди. Все это требует обсуждений, в том числе с Трампом», - отметил Эрдоган, заметив, что личная встреча с главой Белого Дома намечена на май текущего года. 

Ф.Багирова

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