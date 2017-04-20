Высший избирательный совет Турции 10 голосами «за» и 1 «против» отказался аннулировать итоги конституционного референдума 16 апреля.

С требованием аннулирования итогов референдума в Совет обратились три политические структуры Турции – крупнейшая оппозиционная Республиканская народная партия, прокурдская Демпартия народов и партия «Родины».

По мнению оппозиционеров, референдум прошел при «полном нарушении норм законодательства».

Как сообщает Anadolu, Высший избирательный совет Турции заявил, что требования трех политических сил были поставлены на голосование по отдельности, в результате принято решение отказать в одобрении обращений.

Ф.Багирова