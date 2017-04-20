USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Турция

Итоги референдума в Турции отменены не будут - Высший избирательный совет 20.04.2017 10:33

Высший избирательный совет Турции 10 голосами «за» и 1 «против» отказался аннулировать итоги конституционного референдума 16 апреля.

С требованием аннулирования итогов референдума в Совет обратились три политические структуры Турции – крупнейшая оппозиционная Республиканская народная партия, прокурдская Демпартия народов и партия «Родины».

По мнению оппозиционеров, референдум прошел при «полном нарушении норм законодательства».

Как сообщает Anadolu, Высший избирательный совет Турции заявил, что требования трех политических сил были поставлены на голосование по отдельности, в результате принято решение отказать в одобрении обращений. 

Ф.Багирова

469количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОВ Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей - ВИДЕОМария Захарова удивила подписчиков фотографией в спортивных шортах – ФОТОВместе навсегда: 28-летняя Паулина Андреева в объятиях 49-летнего Федора Бондарчука – ФОТО«Реал» - «Бавария»: судейский беспредел или нехитрый план по внедрению видеоповторов? - ФОТО - ВИДЕОСтали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЗавершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОДжулия Робертс названа самой красивой женщиной года - ФОТОWashington Times: Армения уподобилась Северной КорееУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля12:57 В Азербайджане предлагают на законодательном уровне закрепить правила этического поведения депутатов12:49 17-летнему пилоту Формулы-4 ампутировали обе ноги после страшной аварии - ФОТО - ВИДЕО12:39 ​Вагит Алекперов поднялся в рейтинге Forbes12:25 Армения-2017: «Империя интеллекта», барахтающаяся в нищете12:19 В Иране не менее 11 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса12:15 Стали известны победители лотереи, которую проводил Unibank11:58 Клаудио Раньери: «Эра «Барселоны» подошла к концу»11:45 В Баку открылся мясной фестиваль USA Beef Festival at M’EAT – Another State, Another Steak - ФОТО11:19 «Бездельники из Фейсбука». Что думают известные пользователи соцсетей о мнении Араза Ализаде?11:14 Сегодня вечером будет частично ограничено движение на двух оживленных дорогах Баку11:07 Назначен заместитель председателя правления Azər-Türk Bank11:06 Дело о страшном пожаре в доме на проспекте Азадлыг направлено на повторное рассмотрение11:01 У футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО10:59 Марин Ле Пен выступает за присоединение Карабаха к Армении10:56 Невеста, бросившая в день свадьбы жениха и сбежавшая с возлюбленным, готовится к новой свадьбе