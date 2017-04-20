Авиакомпания Turkish Airlines (THY) поможет в деле образования и дальнейшего трудоустройства гражданки Франции Кадижу Нафи, которая родилась на борту ее самолета, выполнявшего рейс Конакри (Гвинея) - Уагадугу (Буркина-Фасо) - Стамбул (Турция).

Глава правления Turkish Airlines Илькер Айджи сообщил, что мать маленькой жительницы Гвинеи Диаби Нафи и сама Кадижу чувствуют себя хорошо, сообщает Anadolu.

По его словам, авиакомпания примет участие в дальнейшей судьбе девочки.

«Эта девочка родилась на борту Turkish Airlines, и поэтому мы внесем посильный вклад в образование и трудоустройство Кадижу. Надеемся, что в будущем она вольется в наш коллектив и сделает карьеру в Turkish Airlines», - сказал Айджи.

По словам главы правления, THY окажет помощь девочке также в том случае, если ее семья захочет, чтобы она стала гражданкой Турции.

В начале апреля во время полета у пассажирки-гражданки Франции неожиданно начались схватки. На высоте 13 тысяч метров роды приняли стюардессы Turkish Airlines, прошедшие соответствующее обучение.

После посадки в Буркина-Фасо пассажирка Диаби Нафи и новорожденная были доставлены в больницу.

Ф.Багирова