Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил отношение к итогам прошедшего в воскресенье конституционного референдума.

В интервью телеканалу CNN глава Турецкого государства провел параллель между итогами голосования 16 апреля и футбольным матчем.

«Главное – победа! Отрыв в один или пять мячей – второстепенен», - цитирует Эрдогана Anadolu.

Напомним, сторонники конституционных реформ победили на референдуме с минимальным перевесом – 51,41% против 48,59% голосов.

По его словам, воспринимать итоги референдума в качестве показателя поляризации турецкого обществе абсурдно и не имеет ничего общего с понятием демократия.

Коснувшись критических оценок ряда международных наблюдателей, президент Турции отметил, что режим чрезвычайного положения действует также в той же Франции, где на нынешней неделе пройдут выборы. «В отличие от Турции, где режим ЧП продлевается с периодичностью в три месяца, во Франции чрезвычайное положение продолжается полтора года. Однако никто на Западе об этом ни упоминает», - заметил Эрдоган.

Далее турецкий президент обрушился с критикой на Европейский союз.

«Какую из стран заставляли 54 года ждать принятия в состав ЕС? Турция до сегодняшнего дня делала все возможно для приведения национального законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. В ответ мы столкнулись с предвзятостью. ЕС не выполняет обязательств», - констатировал Эрдоган.

Президент Турции не исключил, что решение о дальнейшем развитии диалога с ЕС будет приниматься на общенародном референдуме.

В интервью Эрдоган коснулся также турецко-американских отношений. По его словам, позиция администрации Дональда Трампа вызывает одобрение официальной Анкары.

«Турция и США - стратегические партнеры, тесно взаимодействующие в рамках НАТО. Надеюсь, что вскоре представится возможность личной встречи с главой Белого Дома», - сказал он.

Эрдоган привлек внимание к последнему телефонному разговору с Дональдом Трампом, в ходе которого была затронута также тема Сирии.

«Мы неоднократно подчеркивали, что использовать одну террористическую группировку в борьбе с другой недопустимо и опасно. Победа над террористами ИГИЛ возможна без особых усилий совместными шагами Турции и Международной коалиции во главе с США», - отметил он.

В довершении Эрдоган привлек внимание к теме экстрадиции главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена.

Эрдоган отметил, что Гюлен возглавляет список лиц, причастных к кровавой попытке переворота 15 июля 2016 года.

По словам президента, в ходе визита в США, он обсудит тему выдачи Гюлена, находящегося в американском штате Пенсильвания. «Все детали преступной деятельности течения Гюлена прояснятся в ходе судебного процесса», - пообещал глава государства.

Ф.Багирова