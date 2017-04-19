Высший избирательный совет Турции (ВИС) рассмотрит в среду апелляционные жалобы на результаты конституционного референдума, заявил глава Совета Сади Гювен.

В числе апелляций есть требование крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) о полной отмене итогов референдума. CHP требует отмены итогов референдума, ссылаясь на незаконность решения ВИС считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

«Сегодня утром мы рассмотрим апелляции по итогам референдума», - сказал Сади Гювен, сообщает Anadolu.

После рассмотрения апелляций будут подведены окончательные итоги конституционного референдума о переходе с парламентской системы правления на президентскую, который завершился победой его сторонников с незначительным перевесом - 51,41% против 48,59% голосов.

Азербайджанский политолог, руководитель проекта The Great Middle East Али Гаджизаде считает, что на самом деле итоги референдума показывают ослабление популярности правящей Партии справедливости и развития (AKP), а не усиление как некоторые полагают.

«Не стоит забывать, в каких условиях состоялся референдум. AKP мобилизовала и использовала весь административный ресурс, заключила союз с Партией националистического движения (MHP), с мест поступали факты подтасовки голосов. Референдум «победил» с минимальным перевесом, и на самом деле это - серьезный сигнал Эрдогану. Если процессы продолжатся в том же ключе, полагаю, что AKP может столкнуться с куда более серьезными проблемами как вне, так и внутри страны», - сказал он.

Коснувшись возможности влияния итогов референдума на отношения Азербайджана и Турции, эксперт отметил, что они имеют такие глубокие корни что, вряд ли какие-то политические события могут их затронуть кардинальным образом: «А посему я не думаю, что наши отношения могут быть как-то затронуты референдумом».

Ф.Багирова, Э.Рустамов