В турецкой провинции Шанлыурфа владелец овощной лавки отбился от вооруженного налетчика при помощи помидоров.

Как сообщает Sondakika, инцидент, произошедший в районе Акчакале, попал на камеры наблюдения.

Некий Махмут П., вооруженный ружьем, придя в лавку своего бывшего зятя Мехмета Тосуна, вступил с ним в словесную перепалку и начал угрожать расправой.

Но Мехмет не растерялся и начал закидывать бывшего родича помидорами. Напор был такой силы, что злоумышленник растерялся и убежал.

«Я был в лавке, как обычно, работал. Вдруг передо мной возник Махмут. В тот момент я стоял возле ящика с томатами. Он навел на меня ружье, а я бросил в него помидор – он попал прямо ему в глаз. Он потерял равновесие и начал стрелять без разбору. Между нами нет никакой вражды. Мы раньше были в родстве, потом мы забрали мою сестру, возможно из-за этого. Никаких других проблем между нами не было», - сказал позже Мехмет Тосун.

В ходе расследования инцидента полиция задержала Махмута П.

Ф.Багирова