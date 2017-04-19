Абсолютное большинство этнических курдов в Турции поддерживают процесс демократических реформ, борьбу с терроризмом и шаги по стимулированию инвестиций в регионы страны.
Данную мысль со страниц газеты Daily Sabah высказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«Президент Эрдоган и правительство Турции ставят четкое разграничение между курдами и террористами PKK. Этнические курды Турции доверяют властям», - цитирует Калына Anadolu. По его словам, фактор доверия граждан вновь проявился на конституционном референдуме 16 апреля.
Вместе с тем, Калын привлек внимание к позиции миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ на референдуме 16 апреля и поставил под сомнение объективность оценок международных наблюдателей.
«В предварительной версии отчета наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ подчеркивается высокий уровень организованности процесса голосования, однако утверждается, что информационная кампания сторонников и противников была не равной. Часть членов наблюдательной миссии известны близостью к террористам PKK и активно продвигали пропаганду террористов в социальных СМИ», - сказал он.
Калын отметил в довершении, что благодаря изменениям, внесенным в конституцию страны, Анкара начнет играть более активную роль в региональных процессах.
Ф.Багирова