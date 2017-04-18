Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом в ближайшем будущем.

"Конечно, мне звонили и поздравляли. Было очень приятно, он (Трамп) поздравил меня с итогами (референдума). Мы говорили о развитии отношений (США и Турции) в ближайшей перспективе, мы обменялись взглядами по этому вопросу и по Сирии", — сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу CNN.

Турецкий лидер также отметил, что "лучше провести личную встречу" для продвижения двусторонних отношений. По его словам, такая договоренность в ходе недавнего телефонного разговора была достигнута.

"Мы согласились, что мы проведем эту встречу в ближайшем будущем", — добавил президент Турции.

В минувший понедельник лидеры Турции и США провели телефонный разговор. Трамп поздравил Эрдогана с победой на конституционном референдуме. Помимо этого, оба президента также заявили о необходимости привлечения сирийского лидера к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе.

Трамп и Эрдоган также обсудили вопросы противодействия ИГИЛ и сотрудничество против "всех групп, которые используют терроризм для достижения своих целей".

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников с 51,2% голосов.

РИА Новости