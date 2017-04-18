Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CNN, что проведение реформ в Турции не делает его диктатором.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Эрдоган отверг обвинения в том, что он провел референдум из стремления расширить свои права и возможности, а не для исправления политической системы страны.

"(Новая — ред.) система — изменение, трансформация демократии в истории Турции", — заявил Эрдоган, чем опроверг заявления, что реформы — это шаг к диктатуре. По его словам, там, "где существует диктатура, не нужна система президентского правления".

"Я смертный на самом деле, я могу умереть в любой момент", — также отметил Эрдоган.

Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.

РИА Новости