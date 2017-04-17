МИД Турции назвал неприемлемыми заявления ОБСЕ И ЕСПЧ по поводу референдума, проведенного в Турции 16 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, в заявлении министерства иностранных дел Турции также отмечается, что страна на протяжении многих лет сотрудничает с мониторинговыми институтами данных организаций, а также они были приглашены наблюдать за ходом референдума.

«В референдуме приняло участие более 85% избирателей, что является показателем также для ОБСЕ», - отмечается в заявлении.

Согласно информации BBC, ранее ОБСЕ заявила, что референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок.

«В то время как технические аспекты референдума были организованы хорошо, избиратели не получали беспристрастной информации об основных аспектах реформы, негативный эффект оказало также ограничение основных свобод», - говорится в заявлении экспертов организации.

Р.Д., И.А.