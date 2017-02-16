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Турция

Чавушоглу поддержал идею «зон безопасности» в Сирии 16.02.2017 01:20

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддержал идею создания "безопасных зон" в Сирии и подчеркнул необходимость привлечения денежных средств для их обустройства.

Об этом передает агентство Франс Пресс.

"Во-первых, нам нужно отстоять эту идею", — сказал министр во время визита в Катар. "Во-вторых, когда дело касается зоны безопасности, нам нужно строить дома, школы, сооружения, поэтому нам нужно вместе привлекать финансирование, чтобы развивать зоны безопасности, чтобы люди могли жить в должных условиях", — добавил Чавушоглу.

Министр заявил, что уверен в возвращении большого числа беженцев, "если у нас будут зоны безопасности с инфраструктурой".

РИА Новости

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