Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддержал идею создания "безопасных зон" в Сирии и подчеркнул необходимость привлечения денежных средств для их обустройства.

Об этом передает агентство Франс Пресс.

"Во-первых, нам нужно отстоять эту идею", — сказал министр во время визита в Катар. "Во-вторых, когда дело касается зоны безопасности, нам нужно строить дома, школы, сооружения, поэтому нам нужно вместе привлекать финансирование, чтобы развивать зоны безопасности, чтобы люди могли жить в должных условиях", — добавил Чавушоглу.

Министр заявил, что уверен в возвращении большого числа беженцев, "если у нас будут зоны безопасности с инфраструктурой".

РИА Новости