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Турция

Бинали Йылдырым: В Сараево так же безопасно, как в Анкаре, а в Баку - как в Измире 16.02.2017 12:45

Террористам на руку, когда люди испытывают страх перед терроризмом, заявил сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на открытии Всемирного туристического форума в Стамбуле.

«Сегодня никто не застрахован от терроризма. Террористам на руку, когда люди испытывают страх перед терроризмом. Поэтому могу с уверенностью сказать, что находиться сегодня в США так же безопасно, как и в Турции. Находиться в Европе, Париже настолько же безопасно, насколько и в Стамбуле. В Сараево так же безопасно, как и в Анкаре, а в Баку - как в Измире», - цитирует турецкого премьера Anadolu.

По его словам, терроризм нельзя использовать в качестве инструмента для удара по сфере туризма, получения каких-либо дивидендов от этого.

«Необходимо поддерживать шаги по сближению народов, обеспечению мира как в регионе, так и в глобальном масштабе», - подчеркнул Йылдырым.

Он отметил, что сегодня индустрия туризма становится одним из ведущих направлений мировой экономики. По его словам, правительство Турции считает туризм не только сферой, стимулирующей экономическое развитие страны.

«Туризм – это сфера, которая способствует сближению разных культур и народов, развитию международных отношений. Туризм ломает ошибочные стереотипы», - отметил Йылдырым.

По словам премьера, благодаря усилиям властей Турции за последние годы в стране отреставрированы 15 тысяч исторических памятников: «Число музеев в Турции выросло с 198 в 2002 году до 220 - в 2017».

Бинали Йылдырым отметил также, что число аэропортов в Турции выросло с 26 до 55. При этом в Стамбуле строится третий аэропорт, который станет самым большим в мире.

«Услугами авиационного транспорта в Турции воспользовались 160 миллионов человек», - сказал турецкий премьер.

Ф.Багирова

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