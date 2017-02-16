USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
Турция

В Турции задержали одного из главарей PKK 16.02.2017 12:33

МВД Турции выявило новые подробности теракта 24 ноября 2016 года, когда взрыв на автостоянке администрации губернатора Аданы привел к гибели 2 человек и ранению еще 33-х.

Как сообщает Anadolu, в рамках расследования выяснилось, что арестованный 13 февраля по подозрению в причастности к теракту Эюп Ч. является одним из главарей террористов PKK.

Террорист действовал под кодовым именем «Дядя Хало» и считался ответственным за деятельность преступной организации, в районах между провинциями Мардин и Анталья.

В соответствии с показаниями террориста, Национальная разведывательная организация (MİT) Турции, Генпрокуратура и Главное управление полиции Аданы выявили всех членов ячейки PKK в указанном регионе.

За последние трое суток задержаны 80 человек, в числе которых и глава одного из сельсоветов.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до восьми тысяч террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. 

Ф.Багирова

224количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОКак провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуВ Баку строится новая дорога, кардинально решающая проблему пробок – ФОТО – ВИДЕОПредупреждение: Погода в Азербайджане резко ухудшитсяМодели в хиджабах вышли на подиум Нью-Йоркской Недели моды - ФОТО – ВИДЕОМожно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - Эксперты16 февраля в Баку состоится встреча глав генштабов США и РоссииНа Абшероне школьник покончил с собой из-за несчастной любви

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля13:00 Почему главы генштабов США и России встречаются в Баку?12:54 На Бакинском бульваре спасли женщину, пытавшуюся покончить с собой12:50 Азербайджан стартовал на Кубке мира с победы – ОБНОВЛЯЕТСЯ12:45 Бинали Йылдырым: В Сараево так же безопасно, как в Анкаре, а в Баку - как в Измире12:40 Аннулированы лицензии на деятельность сразу нескольких филиалов ОАО Bank VTB (Azərbaycan)12:37 В Баку состоялся первый CEO Lunch - ФОТО12:36 Вернется ли «Сумгайыт» на Мехти Гусейнзаде?12:33 В Турции задержали одного из главарей PKK12:24 Дино Ндлову: «Можно сделать дубль, но команда проиграет 2:3»12:23 Продолжается набор на спортивные танцы для детей с ограниченными возможностями12:20 Азербайджанские дзюдоисты на Кубке мира в Риме12:18 Решение проблем вынужденных переселенцев – одно из главных направлений социальной политики Азербайджана12:16 Азербайджанские хирурги удалили из живота пациента инородное тело, забытое иранскими врачами - ФОТО12:10 WizzAir начинает осуществлять авиарейс Кутаиси – Лондон – Кутаиси за 34.99 фунтов12:08 Эрдоган совершил умру – малый хадж в Мекке - ФОТО