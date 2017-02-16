МВД Турции выявило новые подробности теракта 24 ноября 2016 года, когда взрыв на автостоянке администрации губернатора Аданы привел к гибели 2 человек и ранению еще 33-х.

Как сообщает Anadolu, в рамках расследования выяснилось, что арестованный 13 февраля по подозрению в причастности к теракту Эюп Ч. является одним из главарей террористов PKK.

Террорист действовал под кодовым именем «Дядя Хало» и считался ответственным за деятельность преступной организации, в районах между провинциями Мардин и Анталья.

В соответствии с показаниями террориста, Национальная разведывательная организация (MİT) Турции, Генпрокуратура и Главное управление полиции Аданы выявили всех членов ячейки PKK в указанном регионе.

За последние трое суток задержаны 80 человек, в числе которых и глава одного из сельсоветов.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до восьми тысяч террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Ф.Багирова