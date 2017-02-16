В деле Абдулкадира Машарипова, учинившего в новогоднюю ночь теракт в элитном клубе Reina в Стамбуле, появился новый поворот.

Как сообщает CNN Türk, гражданка Франции Тене Траоре, с которой у Машарипова был заключен религиозный брак, и которая вместе с ним и другими подельниками террориста была арестована в съемной квартире в районе Эсеньюрт, беременна.

При медицинском осмотре выяснилось, что Тене Траоре, подозреваемая в членстве в ИГИЛ, находится на 1,5 месяце беременности.

У Машарипова есть официальная жена Зарина Нуруллаева, у них двое малолетних детей.

Жена террориста также под арестом, ее дочь находится вместе с ней. Трехлетнего мальчика, которого Машарипов унес с собой до совершения теракта, забрали члены ИГИЛ.

Кроме того, техническая проверка телефона Тене Траоре показала, что с Машариповым она общалась посредством русско-французского электронного переводчика.

Жертвами теракта в Reina стали 39 человек.

Ф.Багирова