Глава Генштаба ВС Турции, генерал армии Хулуси Акар заявил сегодня о завершении операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает NTV, Хулуси Акар заявил об этом журналистам в Дохе.

«Поздравляю, операция Эль-Баб завершена», - сказал генерал Акар.

Он также отметил, что в ходе операции выявлены две крупные заминированные ловушки, и в настоящее время в районе проводится работа по разминированию.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 1880 квадратных километров, на которой расположены 228 населенных пунктов.

Ф.Багирова