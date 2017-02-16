Посольство Турции в Стокгольме забросали бутылками с краской, инцидент произошел рано утром 15 февраля.

Как сообщает Anadolu, двое неизвестных в масках разбили бутылки с краской о стены здания дипмиссии.

Полиция изучает данные с камер видеонаблюдения. По факту проводится расследование.

Три месяца назад восемь сторонников террористической организации PKK забросали посольство Турции в Стокгольме камнями и бутылками с краской. Видеоматериал, распространенный в интернете с целью пропаганды, был удален после того, как полиция начала расследование по факту.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до 8 тысяч террористов PKK.

Ф.Багирова