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Турция

Посольство Турции в Швеции забросали бутылками с краской - ФОТО 16.02.2017 09:48

Посольство Турции в Стокгольме забросали бутылками с краской, инцидент произошел рано утром 15 февраля.

Как сообщает Anadolu, двое неизвестных в масках разбили бутылки с краской о стены здания дипмиссии. 

Полиция изучает данные с камер видеонаблюдения. По факту проводится расследование. 

Три месяца назад восемь сторонников террористической организации PKK забросали посольство Турции в Стокгольме камнями и бутылками с краской. Видеоматериал, распространенный в интернете с целью пропаганды, был удален после того, как полиция начала расследование по факту. 

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до 8 тысяч террористов PKK.

Ф.Багирова

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