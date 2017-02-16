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Турция

Глава Пентагона: США окажут большую поддержку операции «Щит Евфрата» 16.02.2017 09:14

В рамках встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе состоялась первая встреча главы оборонного ведомства Турции Фикри Ишика с новым главой Пентагона Джеймсом Маттисом.

Согласно источникам Anadolu в Министерстве нацобороны Турции, министры отметили необходимость налаживания более тесного диалога и организации встреч на постоянной основе.

Собеседники привлекли внимание к тому факту, что по большинству тем, обсужденных в рамках заседания НАТО, позиции Турции и США совпали.

Глава Пентагона подтвердил, что США и страны Международной коалиции окажут Турции большую поддержку в рамках операции «Щит Евфрата».

Турецкий министр со своей стороны выразил обеспокоенность вероятностью привлечения к операциям в Сирии отрядов террористической организации - PYD (сирийское крыло PKK), которая в последнее время пытается закамуфлировать свои действия под видом новой структуры – «Сирийских демократических сил».

«Подобного рода антитеррористические операции не могут привести к результатам. Нельзя отдавать предпочтение одной террористической организации в борьбе с другой», - подчеркнул Ишик.

Ф.Багирова

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