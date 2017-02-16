Боевики террористической группировки ИГИЛ использовали ужасную тактику для ведения боя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, об этом рассказал турецкий военнослужащий Хасан Хусейн Караташ, раненный в Эль-Бабе в ходе операции против ИГИЛ.

По его словам, боевики появлялись в женской одежде с маленькими детьми на руках.

«Один турецкий военнослужащий стоит 50, 100 таких террористов, но они используют ужасные методы. В противном случае мы бы уничтожили их даже голыми руками. У них есть камикадзе, они переодеваются в женскую одежду. Подходят к нам с детьми на руках», - отметил он.

По его словам, уже 80-90% города находится под контролем турецкой армии.

Караташ также принимал участие в Джераблусской операции.

«Мы подняли флаг Турции на Акиль Тепе. Кровь наших шехидов была отмщена. Мы взяли этот холм», - сказал военнослужащий.

Р.Д., И.А.