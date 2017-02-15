В Стамбуле спустя 11 дней спасли щенка, угодившего в колодец.

Как сообщает Anadolu, инцидент произошел в округе Бейкоз. В колодец глубиной 70 метров и диаметром 30 сантиметров упал щенок. Услышавшие жалобный вой граждане обратились в спасательную службу.

Операция по спасению собаки продолжалась ровно 11 дней, к ней были привлечены муниципальные служащие, сотрудники местного управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), пожарной службы и общества защиты животных.

Вытащить щенка из глубокого колодца удалось членам команды робототехников Бахчешехирского лицея науки и техники.

Животному была оказана первая помощь.

Щенка назвали Kuyu («колодец» в переводе с турецкого), и жить теперь он будет в офисе пожарной службы округа Бейкоз.

Ф.Багирова