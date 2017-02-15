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Турция

«И в горе, и в радости»: Она носит на плечах того, кто когда-то носил ее на руках – ФОТО 15.02.2017 10:59

На День всех влюбленных он подарил ей красную розу. Он часто дарит ей этот цветок как символ их любви. Которая длится вот уже 35 лет…

Семь лет назад в дом Абдуллы и Фатмы Бал из Газиантепа пришла беда. После страшной автокатастрофы глава семьи стал инвалидом. С того дня Фатма носит любимого мужа буквально на своих плечах.

57-летний Абдулла и 52-летняя Фатма живут в районе Шахинбей провинции Газиантеп. У них четверо детей, трое из которых уже создали свои семьи.

«Когда-то очень давно мы поклялись, что будем любить друг друга вечно, что будем рядом друг с другом всегда – и в горе, и в радости. Мы вместе уже 35 лет, и с каждым днем я люблю его все больше и больше. Всю жизнь он носил меня на руках, поддерживал во всем. Теперь моя очередь показать, как сильно я его люблю», - говорит Фатма.

Куда бы Фатма ни пошла – на прогулку, свадьбу, или повидать детей и внуков – она неизменно идет с мужем, неся его на своих плечах.

«Да, это нелегко, в спине появились боли, вот прохожу физиотерапию, лекарства принимаю - врачи прописали. Мы живем на первом этаже, иногда, если в гости, приходится подниматься пешком на третий или пятый. Но все равно, без Абдуллы не хожу никуда. Мне без него неинтересно. Я люблю его больше жизни, и буду рядом до конца», - говорит она.

 «Я хотела бы пожелать всем супругам любить, уважать и ценить друг друга. Быть рядом в тяжелые дни, поддерживать. Помнить о том, что горе и радость у них – на двоих».

«Когда скончалась моя мать, мы поехали к ней в дом, - вспоминает Абдулла. - Она жила на 9 этаже. Поднялись на лифте, а когда выходили, лифт испортился. Брат сказал: «Я понесу тебя», но Фатма не позволила. Она сказала: «Я тебе не доверяю, вдруг ты его уронишь. Если с ним что-нибудь случится, мне не жить». И все девять этажей она несла меня на своих плечах».

Он говорит, что очень счастлив со своей Фатмой.

«Ее мне ниспослал Аллах. Каждый день, каждую минуту она дарит мне счастье и радость. Вы не думайте, что я говорю так для репортажа. Нет, просто это - наша жизнь».

Ф.Багирова

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